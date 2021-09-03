Запрет наложен на период проведения расследования по безопасности полетов.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американской компании Virgin Galactic, принадлежащей миллиардеру Ричарду Брэнсону, выполнять полеты в космос до завершения расследования по безопасности полетов.

Как сообщает Reuters, 11 июля во время тестового полета космический корабль с Брэнсоном на борту опасно отклонился от заданного курса.

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В компании подчеркнули, что это отклонение было контролируемым и не несло никакой угрозы экипажу корабля.

Также в Virgin Galactic отметили, что активно сотрудничают с FAA в расследовании этой ситуации.

Полет Брэнсона в космос

11 июля корабль компании Virgin Galactic в рамках первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и успешно приземлился на космодроме "Америка" в штате Нью-Мексико, США. Корабль VSS Unity поднялся на высоту около 86 км над поверхностью Земли, которая считается границей с космосом.

На борту корабля были 70-летний британский миллиардер и владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон, два пилота - Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Беннет и Бетт Мозес.

Автор: Павел Степанец