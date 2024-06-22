Этот астероид можно будет увидеть невооруженным глазом.

В пятницу, 13 апреля 2029 года, массивный астероид пролетит мимо Земли. За этим смогут наблюдать все. Его название - Апофис, диаметр составляет около 1230 футов, он больше 90% космических камней, пишет Forbes.

Астероид пролетит на расстоянии 31 600 километров от поверхности Земли - это ближайшее приближение астероида такого размера, которое когда-либо могли наблюдать люди. Он будет проходить между геостационарными спутниками Земли и Атлантическим океаном, что составляет лишь десятую часть расстояния между Землей и Луной.

"Апофис будет виден невооруженным глазом. Когда он пересекает Атлантику, несколько миллиардов людей в Европе, Африке и Азии смогут видеть его в течение нескольких часов в ночном небе, если небо будет чистым", - отметили в материале. Видео дня

Что известно об астероиде Апофис

Астрономы Национальной обсерватории Китт Пик открыли Астероид 99942 Апофис 19 июня 2004 года. Они обнаружили, что этот каменистый астероид S-типа вращается вокруг Солнца каждые 324 дня и приближается к Земле примерно каждое десятилетие. Он стал известен благодаря тому, что в одной из статей было подсчитано, что он может столкнуться с Землей в 2029, 2036 или 2068 годах. Поэтому его назвали в честь Апофиса, египетского демона хаоса и разрушения.

"Хотя вероятность прямого столкновения с Апофисом составляла лишь 2,7%, разрушения, вызванные им на Земле, заставили астрономов попытаться понять его орбиту более детально. В 2021 году радиолокационные наблюдения комплекса глубокой космической связи НАСА в Голдстоуне, Калифорния, и обсерватории Грин Бэнк, Западная Вирджиния, в марте 2021 года уточнили его орбиту. Было объявлено, что Апофис не столкнется с Землей ни в 2029, ни в 2036, ни в 2068 годах", - говорится в материале.

Последние новости о космосе

Как писал УНИАН, NASA обнаружило на Марсе загадочный камень, который ранее был незаметен. Такая находка становится новым открытием относительно геологии Красной планеты.

"Разнообразие текстур и составов на горе Вошберн стало захватывающим открытием для команды, поскольку эти породы являются мешком с геологическими дарами, принесенными с края кратера и, возможно, за его пределами. Но среди всех этих различных камней был один, который действительно привлек наше внимание", - отметил соруководитель миссии Perseverance Брэд Гарчинский.

Также сообщалось, что в центре далекой от Земли галактики было впервые зафиксировано пробуждение черной дыры. Известно, что такие огромные черные дыры от сотен тысяч до миллиардов раз превышают массу Солнца и находятся в центре большинства галактик, включая собственную.

Вас также могут заинтересовать новости: