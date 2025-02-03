Отслаивание земной коры, вероятно, напоминает процесс образования континентов.

Под горами Сьерра-Невада в Калифорнии отслаивается земная кора. Впрочем, это не опасно. Вероятно, это именно тот процесс, в результате которого образовались континенты, пишет Live Science.

Издание отмечает, что континентальная кора расположена выше и сохраняется дольше, чем океаническая, поскольку она менее плотная. В процессе отслаивания более легкие материалы в земной коре отделяются от более тяжелых, образуя континенты, от которых зависит земная жизнь.

Новое исследование свидетельствует, что этот процесс происходит прямо сейчас под Сьерра-Невадой. Под южной частью горного хребта литосфера - верхняя часть земной мантии и часть коры - уже отслоилась и погрузилась в более глубокую мантию. Литосфера под центральной частью гор сейчас шелушится, и процесс еще не дошел до северного края горного хребта.

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"Возможно, вы стоите в горах, ловите рыбу, и под вами может отслаиваться этот огромный слой, а вы даже не подозреваете", - сказала геолог из Университета Колорадо в Боулдере Вера Шульте-Пелкум.

На поверхности нет признаков того, что это шелушение происходит. Но исследователи ранее замечали странные глубокие землетрясения, когда толчки магнитудой от 1,9 до 3,2 происходили на глубине более 25 миль (40 километров). Это странно, сказала Шульте-Пелкум, потому что породы на такой глубине обычно теплые и под давлением, то есть они имеют тенденцию деформироваться, не разбиваясь и не выпуская сейсмических волн.

Шульте-Пелкум вместе с сейсмологом Калифорнийского университета в Сан-Диего Деборой Килб исследовали записи землетрясений в регионе с 1985-го по 2023 год. В результате исследования стало известно о слое на глубине от 25 до 43 миль (40-70 км), где скалы отрываются от земной коры. В южной части Сьерры, вблизи Национального парка Секвойя, этот слой исчез, а в северной Сьерре, вокруг озера Тахо, он не был срезан. Но в центральной Сьерре, под Йосемитским национальным парком, слой активно погружается в мантию.

Предыдущие исследования намекали на то, что это шелушение могло произойти под южной Сьеррой 3 или 4 миллиона лет назад, сказала Шульте-Пелкум. И, по ее мнению, этот процесс все еще продолжается.

Исследователи сообщили о своих выводах в декабре в журнале Geophysical Research Letters. По словам Шульте-Пелкум, такой же процесс формирования континентальной коры может происходить в других частях мира, в частности в Новой Зеландии, на Анатолийском плато в Турции и в Карпатах в Восточной Европе.

"Мы могли бы пойти и поискать это в ряде других мест, где люди предполагали, что, возможно, литосфера раньше была толще, а теперь отслоилась", - сказала она.

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