Летом, когда солнце светит 24 часа в сутки, наступает напряженный туристический сезон.

В Арктике и Антарктике целые месяцы не восходит солнце. Может показаться, что это очень плохо влияет на местных жителей, но они имеют другое мнение, пишет The Independent.

Фотограф, исследователь и два жителя Арктики поделились с журналистами своим личным опытом жизни в месте, где никогда не восходит солнце.

"Многие люди сначала реагируют так: "О, это, должно быть, угнетает", и склонны представлять себе, что это похоже на сезонное аффективное расстройство. Но если вы живете при свете шесть месяцев в году, на самом деле вы с большим нетерпением ждете темноты и зрелищ, которые она вызывает, таких как полярное сияние, полная луна и звездный свет", - сказал журналистам директор по исследованиям в 90 North Foundation.

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57-летний фотограф и исследователь Грэм Честерс рассказал, что с большой теплотой вспоминает свое темное время года на Шпицбергене - архипелаге островов в Северном Ледовитом океане, отметили в издании.

Честерс заявил журналистам, что во время своего первого знакомства с полярной ночью два года назад он заметил, что местные жители стараются проводить различные мероприятия, чтобы оставаться на связи.

"Проводится множество общественных мероприятий, например, фестиваль блюза, который знаменует начало темного времени года. Это очень социальное время", - подчеркнул он.

По словам фотографа, местные жители воспринимают полярную ночь как то, чем нужно наслаждаться. Честерс отметил, что в это время они часто читают книги и спокойно проводят время.

Основатель Фонда 90 North Foundation Пен Хадоу, который в начале 1990-х годов возглавлял 30-дневную экспедицию из двух человек на санях по Шпицбергену, описал свою первую полярную ночь как "звездное чудо". Он заявил, что этот опыт был одновременно сложным и волшебным.

"С физиологической точки зрения самым тяжелым было то, что я никогда не согревался... Это был жесткий холод, не ослабевающий в течение 24 часов. Это заставило меня оценить ценность того, что прямой солнечный свет дает человеку", - вспомнил Хадоу.

Тем не менее исследователь добавил, что его глаза быстро приспособились к темноте.

"По моему опыту, глаза привыкают различать предметы с все более высоким разрешением примерно через четыре-пять дней. Когда вы только приехали, все кажется белым, серым или голубым - и это немного похоже на нечеткий экран телевизора", - объяснил он.

30-летняя жительница Шпицбергена Брайони Хегард и ее муж 25-летний Хенрик рассказали журналистам, что жизнь в одном из самых холодных мест на Земле в темное время года подойдет далеко не всем людям. Они заявили, что обожают это время года.

"Некоторые люди не любят темное время года, потому что оно темное и кажется им депрессивным, но я считаю, что оно уютное, приятное и расслабляющее", - сказал Хенрик.

Брайони заявила, что жизнь на Шпицбергене подойдет немного чудоковатым людям, которым нравится придерживаться собственного распорядка дня.

Супруги отметили, что летом, когда солнце светит 24 часа в сутки, наступает напряженный туристический сезон.

"Ты чувствуешь себя перезаряженным, как батарейка Duracell, потому что все время бегаешь. Вы проводите на работе по восемь часов, а потом возвращаетесь домой, и кажется, что еще середина дня, так что вы думаете, что я пойду в поход, и к тому времени, когда вы закончите все дела, будет уже три часа ночи. В то время как в темное время года вы расслабляетесь и отдыхаете. Все более дружелюбны друг с другом, потому что у них есть время и энергия, чтобы быть более общительными", - сказала Брайони.

Супруги добавили, что хотя в темное время года многие жители остаются в помещениях большую часть времени, на улице тоже есть чем заняться.

"Люди ходят на ледолазание или в походы в горы, или отправляются смотреть на северное сияние в компании", - поделилась Брайони.

Также женщина объяснила, что темное время года на Шпицбергене на самом деле не очень темное. Она подчеркнула, что при свете луны и Северного сияния можно видеть окружение так же хорошо, как и при свете дня.

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