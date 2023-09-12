След настолько древний, что доказать наличие отпечатков обуви на нем будет непросто.

На побережье Южной Африки ученые обнаружили окаменевшие следы, которые, вероятно, являются старейшим свидетельством того, что древние предки человека носили обувь во время своих путешествий на большие расстояния.

Как пишет The Independent, на одной локации африканского побережья за последние 15 лет археологи нашли более 350 следов различных позвоночных животных, в частности лошадей и людей. Причем среди человеческих следов есть те, что были оставлены босиком, и те, что не имеют отпечатков пальцев ног.

По словам исследователя из Университета Нельсона Манделы в Южной Африке Чарльза Хелма, это может свидетельствовать о том, что отпечаток оставил человек в обуви. Сравнив эти следы с более поздними следами, обнаруженными в других регионах мира, ученые пришли к выводу, что "жители этих территорий в среднем каменном веке имели средства, мотивы и возможность производить обувь".

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По словам исследователей, предки человека, возможно, использовали обувь, чтобы преодолеть сложный ландшафт, такой как песчаные дюны или места с большим количеством камней. Чтобы подтвердить, что это была именно искусственно изготовленная обувь, ученые искали "четкие края" материала для обуви в этих следах с любыми вероятными "точками крепления ремешков".

Хотя однозначных доказательств пока найти не удалось, ученые говорят, что эти следы могли быть образованы примерно от 70 000 лет до более чем 130 000 лет назад.

По словам доктора Хелма, когда ранние предки человека нашли способ использовать костяные инструменты для изготовления одежды, "обувь могла быть логичным дополнением".

"Хотя наши доказательства указывают на это, мы пока не считаем их убедительными", — сказал археолог.

Другие интересные находки археологов

Как писал УНИАН, в Египте нашли 3000-летнюю мумию женщины. Она "отлично" сохранилась в гробу. Гробница, которая также содержит другие мумии, скелеты и черепа, датируется периодом Среднего царства почти 4000 лет назад, но была повторно использована в более поздний период.

Также мы рассказывали, что группа археологов во время раскопок на черноморском побережье Турции в районе города Амасра обнаружила мраморную статую нимфы. Статуя датируется II веком нашей эры и относится к римскому периоду.

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