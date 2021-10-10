Это первая официальная партия продукции Apple в Украине.

9 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла первая официальная партия продукции Apple.

В целом в Украину поступило более 8 тысяч смартфонов линейки iPhone 13 с заявленной стоимостью более 7,5 миллиона долларов, сообщает Государственная таможенная служба.

Таможенники уже начали оформление товара.

В ведомстве напомнили, что 30 июня компания Apple открыла официальный офис в Украине.

"Официальный импорт компанией Apple продукции является еще одним шагом в борьбе с контрафактом (подделками) и с незаконным ввозом товаров. Поддельная продукция может иметь неправильную конструкцию и приводить к проблемам с безопасностью. Незаконный импорт приводит к потерям государственного бюджета. ... Только за последние две недели после презентации iPhone 13 Гостаможслужба обнаружила попыток незаконного ввоза нового смартфона почти на 2,2 миллиона гривень", - говорят в таможенной службе.

Ожидается, что компания заведет всю линейку своих товаров и откроет собственный сервис по обслуживанию своей продукции.

Новый iPhone 13: что известно

В сентябре компания Apple презентовала свой новый флагман - смартфон iPhone 13. Аппарат представлен в двух размерах: обычном с диагональю 6,1 дюйма (799 долларов) и 5,4-дюймовом Mini (за 699). Его можно выбрать из пяти различных цветов: розового, синего, красного, "темной ночи" и "сияющей звезды".

Читайте такжеНовый iPhone 13 рассмешил соцсети: самые яркие шутки и мемыПо утверждениям разработчиков, передняя панель выполнена из Ceramic Shield, которое прочнее любого другого стекла для смартфона. Обещается также высокая водонепроницаемость - на уровне IP68.

Главное обновление - две расположенные по диагонали камеры. Новый "айфон" разработчики также оснастили шестиядерным центральным процессором, аккумулятором с повышенной емкостью, на 28% более ярким экраном на основе Super Retina XDR и улучшенной 16-ядерной системой машинного обучения Neural Core, способной выполнять 15,8 триллиона операций в секунду.

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Автор: Катерина Комолова