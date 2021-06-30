По словам вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, открытие офиса Apple усилит имидж нашей страны на международной арене.

Американская технологическая компания Apple открыла офис в Украине, что позволит ей напрямую ввозить технику в страну.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Сегодня Apple официально открыла офис в Украине. Теперь компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций.

Он также сообщил, что вчера стала доступной поддержка для пользователей на украинском языке.

Читайте такжеApple готовит крупное обновление сервиса Apple MusicВице-премьер отметил, что команда Минцифры уже больше года общается как с европейским, так и с американским офисами компании по запуску новых услуг Apple для украинских пользователей.

Напомним, что в мае 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции. Соответствующая запись появилась в государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей. Датой регистрации указано 15 апреля 2020, адрес офиса - IQ Business Center, директор компании - Роман Гуменюк. При этом, в самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc.

После этого в украинский офис начали подыскивать персонал. В частности, в марте 2021 года Apple начала искать аналитика косвенных налогов и регионального менеджера по персоналу.

Справка УНИАН. Apple – американская технологическая компания, специализирующаяся на производстве смартфонов, компьютеров и разного рода электронных гаджетов. Является одной из крупнейших технологический компаний мира и одной из самых капитализированных компаний мира.

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Автор: Павел Степанец