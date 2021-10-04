Apple проведет презентацию в начале ноября / иллюстрация REUTERS
Компания Apple готовится к очередной презентации новых продуктов. Мероприятие должно состояться в начале ноября.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ожидается, что в ходе презентации пользователям представят новые 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro.
Новые ноутбуки MacBook Pro: что известно
Читайте также"Айфоны" смогут определять депрессию и аутизм у владельцев - СМИСреди обновлений и особенностей, которыми будут отличаться устройства, называют:
- экраны mini-LED,
- процессоры Apple M1X в двух версиях (с 16 или 32 графическими ядрами),
- поддержку зарядки MagSafe,
- автономность до 30 часов,
- несколько портов USB-C и HDMI,
- дизайн с плоскими краями.
Ранее сообщалось, что 14 сентября компания Apple провела презентацию новинок. Публике представили новое поколение планшетов iPad 9 и iPad Mini, а также новой линейки смарт-часов Apple Watch 7 серии.