Последнюю презентацию новинок компания провела 14 сентября.

Компания Apple готовится к очередной презентации новых продуктов. Мероприятие должно состояться в начале ноября.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что в ходе презентации пользователям представят новые 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro.

Новые ноутбуки MacBook Pro: что известно

Читайте также"Айфоны" смогут определять депрессию и аутизм у владельцев - СМИСреди обновлений и особенностей, которыми будут отличаться устройства, называют:

экраны mini-LED,

процессоры Apple M1X в двух версиях (с 16 или 32 графическими ядрами),

поддержку зарядки MagSafe,

автономность до 30 часов,

несколько портов USB-C и HDMI,

дизайн с плоскими краями.

Ранее сообщалось, что 14 сентября компания Apple провела презентацию новинок. Публике представили новое поколение планшетов iPad 9 и iPad Mini, а также новой линейки смарт-часов Apple Watch 7 серии.

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Автор: Катерина Шварц