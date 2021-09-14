На ежегодной презентации технологичный гигант представил смартфон нового поколения.

Свершилось то, чего так ждали фанаты Apple - компания представила свой флагман - смартфон iPhone 13.

Согласно видеопрезентации, аппарат будет представлен в двух размерах: обычном с диагональю 6,1 дюйма (799 долларов) и 5,4-дюймовом Mini (за 699).

Его можно будет выбрать из пяти различных цветов: розового, синего, красного, "темной ночи" и "сияющей звезды".

По утверждениям разработчиков, передняя панель выполнена из Ceramic Shield, которое прочнее любого другого стекла для смартфона. Они также обещают высокую водонепроницаемость - на уровне IP68.

Главное обновление - это две расположенные по диагонали камеры.

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Естественно, флагман поддерживает передачу данных 5G.

Также разработчики оборудовали новый "айфон" 6-ядерным центральным процессором, аккумулятора с повышенной емкостью (работает на 2,4 часа дольше, чем 12-я модель), на 28% более ярким экраном на основе Super Retina XDR и улучшенной 16-ядерной системой машинного обучения Neural Core, которая способна выполнять 15,8 трлн операций в секунду.

Помимо этого, при создании iPhone 13 использовали много переработанных материалов, в частности антенны выполнили из переработанных пластиковых бутылок.

Как уже сообщал УНИАН, также на презентации были представлены смарт-часы Apple Watch Series 7.

Автор: Станислав Кожемякин