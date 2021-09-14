В продажу гаджеты поступят уже на следующей неделе.

Компания Apple представила новый iPad OS и iPad mini. Если первый девайс мало изменился, то mini предстал в новом свете.

Об этом рассказали представители компании во время презентации.

iPad OS оснастили процессор Apple A13 Bionic. Общий дизайн девайса не изменился, но его оснастили фронтальную камеру на 12 мегапикселей с углом обзора 122 градуса.

При этом за счет нового процессора и машинного обучения он поддерживает функцию Center Stage, которая позволяет отслеживать пользователя во время записи видео или трансляции. Также девайс поддерживает Apple Pencil и Apple Keyboard.

В США в продажу он поступит уже на следующей неделе. Цена за версию 64 гигабайт стартует от 329 долларов.

Кроме того, компания представила новый iPad mini. Дизайн девайса теперь больше напоминает iPad Air. Его представили в четырех цветах – лиловом, пудровом, бежевом и серо-черном.

iPad mini наградили 8,3 дюймовый дисплеем Liquid Retina, то есть IPS панелью. На кнопке включения установлен сканер отпечатков Touch ID. Теперь планшет поддерживает технологию 5G.

В iPad mini добавили USB Type-С, благодаря чему можно подключать аксессуары или другие устройства, такие как камеры.

Кроме того, основная камера теперь 12-мегапиксельная без оптической стабилизации, но с диафрагмой f/1.8. Фронтальная камера также 12-мегапиксельная с поддержкой Center Stage.

Появилась поддержка Apple Pencil второго поколения. Также пользователям предлагают новые яркие чехлы для их iPad mini.

Гаджет имеет яркость экрана 500 нит, а также стереодинамики, что делает его достаточно неплохим домашним устройством для игр и медиа.

В продаже в США он появится уже на следующей неделе. Стоимость стартует от 499 долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, компания Apple представила смарт-часы Apple Watch Series 7. Особый акцент во время презентации был сделан на дисплее – по сравнению с часами 6 поколения он вырос на 20 процентов. Интерфейс обновили под более крупный экран, реализован набор текста в полноценной клавиатуре.

Автор: Анастасия Горбачева