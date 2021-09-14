Смартфон построен на чипсете A15 Bionic.

Компания Apple представила iPhone 13 Pro. Новинка получила продвинутую камеру, а также адаптивный дисплей с диагональю в 6,1 дюйма и частотой обновления до 120 Гц.

Корпус смартфона выполнен в рамке из хирургической стали, он будет доступен в четырех цветах – сером, золотистом, белом и светло-голубом. Фронтальная "бровка" значительно уменьшилась. В наличии ударопрочное стекло и водонепроницаемость по стандарту IP68.

Смартфон построен на чипсете A15 Bionic с пятиядерным GPU, в Apple это решение называют одним из самых мощных за всю историю. Чип включает в себя два высокопроизводительных и 4 энергоэффективных ядра, а также более быстрый Neural Engine для технологий ИИ.

Представлен новый дисплей Super Retina XDR. За частоту обновления дисплея отвечает адаптивная технология ProMotion. В Apple заявляют, что она обеспечивает высокую частоту, когда это необходимо, и экономит заряд батареи. Кроме того, iOS оптимизировали под работу на дисплее с повышенной герцовкой.

За фотовозможности отвечают три модуля - основной, с увеличенной светосилой, телефотомодуль с трехкратным приближением и сверхширокоугольный модуль.

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Стоимость новинки в США составит тысячу долларов.

Напомним, в ходе сегодняшней презентации Apple представила iPhone 13, новый iPad mini и Apple Watch Series 7.

Автор: Дмитрий Захаров