Как и несколько предыдущих, сегодняшняя презентация Apple будет виртуальной.

Сегодня, 14 сентября, состоится традиционная осенняя презентация Apple.

Как и несколько предыдущих, сегодняшняя презентация из-за пандемии COVID-19 будет виртуальной.

Долгожданное событие начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Сегодня ожидается презентация iPhone 13 с новым процессором и камерами, а также новые Apple Watch Series 7, у которых, как предполагается, изменится дизайн, но сохранится их фирменный визуальный стиль. Также мы ждем бюджетный iPad и новые AirPods. Но накануне презентации появилась информация, что наушники Apple AirPods 3 не покажут - их представят весьма скромно и без помпезности - в обычном пресс-релизе на сайте "яблочной" компании.

А вот новые компьютеры и ноутбуки от Apple мы сегодня скорее всего не увидим.

Презентация Apple: где смотреть

Так что же будет происходить на осенней презентации Apple?

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, следить за ней можно здесь.

Официальная видео-трансляция презентации Apple пройдет на YouTube-канале техногиганта, и на сайте компании.

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Автор: Александр Топчий