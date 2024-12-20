Ученые подчеркнули, что штормы вокруг Антарктиды могут стать более частым явлением.

Вокруг Антарктиды усиливаются штормы из-за потери морского льда, который ученые описывают как "сдвиг, не похожий ни на что за последнее столетие". По их словам, такое изменение может оказать огромное влияние на климат, сообщает IFLScience.

В новом исследовании Национального океанографического центра Великобритании, который опубликован в журнале Nature, был изучен рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике зимой 2023 года.

Ученые отмечают, что в течение этой зимы концентрация морского льда в обширных регионах морей Уэдделла, Беллинсгаузена и Росса стала на 80% ниже обычного уровня. Они считают, что такое резкое изменение могло вызвать волновые эффекты во всей более широкой климатической системе континента.

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В издании объяснили, что в течение темных зимних месяцев морской лед действует как защитный щит. Он ограничивает передачу тепла из относительно теплого океана в более холодную атмосферу.

Соответственно, когда ледяной покров исчезает, тепло свободно перемещается в атмосферу. Из-за такого эффекта количество тепла, выделяемого в атмосферу океаном в некоторых районах Антарктиды, удвоилось.

Отмечается, что при попадании в атмосферу тепло может спровоцировать бури. Таким образом, предполагается, что потеря льда в 2023 году увеличила их частоту в наиболее пострадавших районах на семь дней в месяц по сравнению с числом, наблюдавшимся в период с 1990 по 2015 год.

"В течение почти 40 лет количество льда в море вокруг Антарктиды увеличивалось незначительно, но существенно, достигнув рекордного максимума в 2014 году. Но за этим последовало значительное таяние морского льда в 2016 году, а в 2023 году потери были беспрецедентными, и в 2024 году сохранялся почти рекордно низкий уровень", - поделились в своем исследовании климатологи из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо Лора Л. Ландрам и Элис К. ДюВивье.

Ученые подчеркнули, что в будущем подобные погодные явления могут стать еще более частыми.

"Насколько аномальным был 2023 год? В Антарктике в 2024 году снова было необычайно мало зимнего морского льда. Эти две экстремальные зимы могут быть частью системных изменений, связанных со сменой режима в Южном океане", - сказано в исследовании.

Другие открытия ученых

Ученые нашли межзвездный "тоннель", который соединяет нашу Солнечную систему с другими звездами. По словам ученых, Солнечная система находится в особой области пространства, которая называется Локальный горячий пузырь.

Кроме того, астрономы раскрыли источник таинственных мощных взрывов в космосе. До сих пор происхождение этого явления оставалось загадкой, но теперь у ученых есть предположение, что же это было.

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