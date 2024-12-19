По словам ученых, наша Солнечная система находится в особой области пространства, которая называется Локальный горячий пузырь.

Космос может удивить даже тех, кто исследует его всю жизнь. Часто люди думают, что наша Солнечная система - это лишь несколько планет и много пустого пространства, но новые наблюдения показывают, что мы живем внутри горячей, менее плотной области, поэтому, вероятно, даже существует странный космический канал, который соединяет нашу планету с далекими звездами, пишет earth.com.

В течение лет тщательного картографирования новый анализ свидетельствует о том, что это канал горячей плазмы низкой плотности, который тянется от нашей Солнечной системы к далеким созвездиям.

В частности астрономы из Института Макса Планка недавно подтвердили это и поделились исследованием в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Видео дня

Ученые уже давно выяснили, что наша Солнечная система находится в особой области пространства, которая называется Локальный горячий пузырь. По их оценкам, эта область образовалась в результате мощных звездных взрывов, которые называются сверхновыми.

Чтобы лучше понять такую среду, ученые обратились к eRosita. Эта рентгеновская обсерватория, запущенная в рамках миссии Spectrum-Roentgen-Gamma, прочесывает небо, чтобы зафиксировать мягкое рентгеновское излучение.

Исследователи решили разделить небо на тысячи контейнеров, добывая тонкие сигналы теплого газа, пылевых полостей и межзвездных структур. Такой подход помог вычленить слабое свечение окружающей плазмы.

"Особое внимание привлекает обнаружение канала, или "тоннеля", который, похоже, тянется к созвездию Центавра. Эта особенность, похоже, пробивается сквозь горячее вещество, соединяя нашу окрестность с далекими звездными системами. Еще один такой путь, похоже, ведет к окрестностям Большой Медведицы. Данные указывают на то, что это может быть лишь часть большей разветвленной сети каналов, которые пролегают между звездообразующими регионами и карманами раскаленного газа", - подчеркивают в материале.

Таким образом каждый маршрут может быть межзвездным бездорожьем, путем, который проложен динамическими процессами и под влиянием давних действий звезд, которые взорвались.

Также взаимодействие пыли, плазмы, радиации и магнитных полей приводит к образованию среды, которая намного сложнее, чем простой вакуум.

В частности, недавнее исследование Института Макса Планка утверждает, что среднее тепловое давление в этом пузырьке ниже, чем ожидалось, что говорит о том, что он может быть открытым в некоторых направлениях.

В то же время в течение последних миллионов лет наша Солнечная система дрейфовала в локальном горячем пузыре. Примерно в то же время происходило вспыхивание сверхновых звезд и это не случайно.

"Эти древние взрывы, вероятно, сформировали условия, которые мы наблюдаем сегодня. Тот факт, что наше Солнце сейчас находится вблизи центра пузыря, является просто случайностью, но это открывает интересную перспективу. Это как если бы мы опоздали на вечеринку, чтобы обнаружить затяжные последствия драматических событий, которые произошли задолго до того, как люди даже не существовали", - сравнивают в издании.

Другие исследования о космосе

Ранее исследование показало, что ученые могли ошибаться относительно происхождения колец Сатурна. По словам ученых, кольцам Сатурна могут быть миллиарды лет, но они не выглядят старше нескольких сотен миллионов.

Также сообщалось, что астрономы раскрыли источник таинственных взрывов в космосе. До этого момента происхождение такого явления оставалось загадкой, однако теперь ученые имеют предположение, что же это было.

Вас также могут заинтересовать новости: