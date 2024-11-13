Ученые заявили, что это не просто захватывающая находка, а значимая часть геологической и экологической головоломки, которая реконструирует историю климата Земли.

Наличие янтаря в Антарктиде доказывает то, что в середине мелового периода умеренные тропические леса существовали на каждом континенте.

Новое открытие заполнило большой пробел в глобальной карте находок янтаря: впервые он был найден в Антарктиде, пишет Interesting Eengineering.

Это открытие, проведенное учеными из Института Альфреда Вегенера и Технического университета Фрайбергской горной академии, дает редкую возможность заглянуть в доисторическую среду Антарктиды. Оно показывает, что на месте царства льда когда-то росли пышные болотистые леса и деревья, производящие смолу.

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Исследование считает, что возраст "янтаря с острова Пайн" составляет около 90 млн лет.

Янтарь, добытый в заливе Пайн-Айленд, являет собой уникальный снимок жизни в доисторической Антарктиде. Исследовательская группа под руководством доктора Иоганна П. Клагеса и доктора Хенни Гершель использовала буровую установку MARUM-MeBo70 для извлечения осадочного керна почти с километровой глубины.

Фрагменты янтаря, хотя и небольшие - каждый диаметром около миллиметра - были наполнены ценной информацией, включая микровключения, которые, вероятно, содержали древнюю кору дерева.

"Проанализированные фрагменты янтаря позволяют четко понять условия окружающей среды, которые преобладали в Западной Антарктиде 90 млн лет назад", - объяснил Клагес.

Ученые отметили, что некогда это был зеленый континент, сильно отличающийся от сегодняшнего замерзшего ландшафта.

"Наша цель сейчас - узнать больше о лесной экосистеме - если она сгорела, сможем ли мы найти следы жизни, включенные в янтарь. Это открытие позволяет совершить путешествие в прошлое", - сказал ученый.

Исследователи обнаружили доказательства патологического течения смолы, защитного механизма, который деревья используют для защиты от травм, инфекций или лесных пожаров. Этот янтарь сохранил следы смолы, вырабатываемой деревьями, в качестве защитного барьера, что говорит о том, что лес сгорел или его уничтожили паразиты.

Кроме того, твердое, прозрачное и в значительной степени неповрежденное качество янтаря предполагает, что он был захоронен близко к поверхности Земли, а не глубоко под землей, где жара и давление, вероятно, разрушили бы его.

Открытие янтаря с острова Пайн — это не просто захватывающая находка; это значимая часть геологической и экологической головоломки, которая реконструирует историю климата Земли. Наличие янтаря в Антарктиде добавляет все больше доказательств того, что умеренные тропические леса существовали на каждом континенте в середине мелового периода.

Это открытие антарктического янтаря открывает уникальное окно в эпоху, когда пышные леса простирались на юг до полярных регионов, поддерживая гораздо более теплый глобальный климат.

Продолжая изучать эти древние фрагменты янтаря, ученые надеются раскрыть новые тайны прошлого: от разнообразия лесной жизни до конкретных событий, таких как пожары или нашествия насекомых, которые сформировали ландшафт.

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