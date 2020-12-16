В Китае владельцы смартфонов Huawei линеек P40 и Mate30, а также планшетов MatePad Pro уже могут установить операционную систему HarmonyOS 2.0. Эта система была разработана Huawei без использования наработок Google.
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Как сообщает DTF, система основана на Huawei Mobile Services. В качестве магазина приложений в ней используется Huawei App Gallery – как и в актуальной оболочке EMUI11 на базе Android.
Сейчас операционные системы не отличаются даже внешне, интерфейс у них почти одинаковый.
Отмечается, что основные новшества HarmonyOS 2.0 сейчас находятся «под капотом». Пользователи отмечают, что гаджеты с новой системой стали работать быстрее и плавнее. При этом, на новую ОС можно установить приложения для Android, используя .apk-файлы.
Финальная версия HarmonyOS 2.0 выйдет в 2021 году — первое время пользователям смартфонов Huawei будет предложено установить её в качестве второй ОС, рядом с EMUI 11 на Android.
Cанкции США против Huawei
- В 2019 году правительство США на фоне торговой войны с Китаем ввело санкции против Huawei. Компанию обвиняют в шпионаже и помощи авторитарным режимам.
- Из-за санкций в продуктах компании стало невозможно использовать сервисы Google.
- 15 мая, стало известно, что США меняют одно из стратегических правил экспорта, чтобы заблокировать поставки чипов для Huawei.
- Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать новые заказы для Huawei. В августе 2020 года Huawei также заявила, что приостанавливает производство чипсета Kirin 9000, который использовался во флагманских смартфонах компании.
- С 15 сентября вступили в силу новые ограничения правительства США в отношении компании Huawei. Среди прочего, компания останется без дисплеев от LG и Samsung.
- Тем не менее компания готова продолжать борьбу за рынок. Как минимум - за китайский. В июле Huawei впервые стала лидером по продаже смартфонов в мире. До этого девять лет подряд первое место занимала Apple или Samsung.
- Компания находит новых поставщиков и разрабатывает собственные технологии, но оценить их перспективность пока сложно.
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