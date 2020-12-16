Финальная версия HarmonyOS 2.0 выйдет в 2021 году.

В Китае владельцы смартфонов Huawei линеек P40 и Mate30, а также планшетов MatePad Pro уже могут установить операционную систему HarmonyOS 2.0. Эта система была разработана Huawei без использования наработок Google.

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Как сообщает DTF, система основана на Huawei Mobile Services. В качестве магазина приложений в ней используется Huawei App Gallery – как и в актуальной оболочке EMUI11 на базе Android.

Сейчас операционные системы не отличаются даже внешне, интерфейс у них почти одинаковый.

Отмечается, что основные новшества HarmonyOS 2.0 сейчас находятся «под капотом». Пользователи отмечают, что гаджеты с новой системой стали работать быстрее и плавнее. При этом, на новую ОС можно установить приложения для Android, используя .apk-файлы.

Финальная версия HarmonyOS 2.0 выйдет в 2021 году — первое время пользователям смартфонов Huawei будет предложено установить её в качестве второй ОС, рядом с EMUI 11 на Android.

Cанкции США против Huawei

В 2019 году правительство США на фоне торговой войны с Китаем ввело санкции против Huawei. Компанию обвиняют в шпионаже и помощи авторитарным режимам.

Из-за санкций в продуктах компании стало невозможно использовать сервисы Google.

15 мая, стало известно, что США меняют одно из стратегических правил экспорта, чтобы заблокировать поставки чипов для Huawei.

Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать новые заказы для Huawei. В августе 2020 года Huawei также заявила, что приостанавливает производство чипсета Kirin 9000, который использовался во флагманских смартфонах компании.

С 15 сентября вступили в силу новые ограничения правительства США в отношении компании Huawei. Среди прочего, компания останется без дисплеев от LG и Samsung.

Тем не менее компания готова продолжать борьбу за рынок. Как минимум - за китайский. В июле Huawei впервые стала лидером по продаже смартфонов в мире. До этого девять лет подряд первое место занимала Apple или Samsung.

Компания находит новых поставщиков и разрабатывает собственные технологии, но оценить их перспективность пока сложно.

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Автор: Дмитрий Захаров