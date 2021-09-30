Среди стран, где угрозы для Android были наиболее активными, оказались Россия, Индия, Бразилия, Аргентина, Мексика и Украина.

Активность интернет-угроз, с которыми пользователи операционной системы Android сталкивались за период с мая по август 2021 года, выросла на 33%, а угроз для операционной системы macOS за аналогичный период – на 10%.

Об этом сообщают специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения - компании ESET.

Согласно сообщению, активность угроз для Android в отчетном периоде выросла за счет распространения шпионского, рекламного и банковского вредоносного программного обеспечения. В частности, активность банковского вредоносного ПО продолжала возрастать еще с начала года, увеличившись почти на половину за период с мая по август.

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Кроме того, возросла активность вредоносных приложений для киберпреследования. В ходе анализа 86 программ с таким функционалом специалисты ESET обнаружили многочисленные уязвимости, которые могли поставить под угрозу не только данные жертв, но и самих шпионов.

Среди стран, где угрозы для Android были наиболее активными, оказались Россия, Индия, Бразилия, Аргентина, Мексика и Украина.

Увеличение активности угроз для macOS специалисты по кибербезопасности связывают с ростом количества выявленных троянов - почти на половину по сравнению с предыдущим периодом. Их активность даже опередила потенциально нежелательные программы (PUA), которые ранее доминировали среди угроз для macOS.

Наибольшее количество выявленных образцов пришлось на программу OSX/Mackeeper PUA, которая отображает нежелательную рекламу. В ESET отмечают, что эта вредоносная программа является первой в рейтинге угроз macOS уже второй год подряд.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET - ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

Автор: Надежда Бурбела