Apple по ошибке рассекретила iPad Air 2 и iPad mini 3

Скриншоты с подтверждением утечки выложили техноблоги The Verge и 9to5Maс.

Читайте такжеСтала известна сумма штрафа для поставщиков Apple за утечку данных об iPhone и iPadВ руководстве по использованию следующей версии платформы iOS 8.1 на iPad, которое появилось в iTunes Store, обнаружен слайд с названиями и изображениями будущих iPad. Из документа стало известно, что Apple не стала экспериментировать с названиями, а лишь присвоила новым планшетам следующие порядковые номера, сообщает Лента.ру.

Примечательно, что скриншоты подтверждают наличие в iPad Air 2 и iPad mini 3 сенсора отпечатков пальцев Touch ID, который впервые появился в прошлом году в iPhone 5S. Однако остальные детали раскрыты не были.

На момент публикации новости Apple удалила слайды из iTunes. Сейчас пользователям доступен гид по использованию iOS 8 и только на примере iPad версий 2013 года.

Подобные утечки не типичны для Apple, поэтому ряд СМИ предположили, что тем самым компания попыталась отвлечь внимание от анонсов конкурента - Google в среду, 15 октября, представила новый смартфон и планшет в линейке Nexus.