Новые планшеты Apple выпустят в трех цветах и оснастят Touch ID

Об этом говорится в 46 выпуске видеоблога Данилы Кулеши "Новости Apple".

Размер дисплея нового iPad Air останется таким же, как и у нынешней модели - 9,7 дюйма. В Качестве ОС выступит обновленная платформа iOS 8.

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Одним из главных нововведений в новом планшете станет внедрение Touch ID, как и в устройствах iPhone. С помощью него можно будет быстро и безопасно разблокировать устройство, выполнять авторизацию на сервисах в интернете, а также совершать платежи в онлайн-магазинах.

Также ходят слухи, что Apple хотят расширить цветовую гамму планшетов, и планшеты будут совпадать по палитре цветов с iPhone 6, которые доступны в сером, серебристом и золотистом корпусах.