Новые планшеты Apple выпустят в трех цветах и оснастят Touch ID

11:08, 13 октября 2014
Наука и IT
2 0

Как заявляют осведомленные источники, полноразмерный планшет Apple выпуска 2014 года получит 8-мегапиксельную камеру и 20-нанометровый процессор  Apple A8. Последний уже используется в последних версиях iPhone.

Об этом говорится в 46 выпуске видеоблога Данилы Кулеши "Новости Apple".

Размер дисплея нового iPad Air останется таким же, как и у нынешней модели - 9,7 дюйма. В Качестве ОС выступит обновленная платформа iOS 8. 

Читайте такжеApple отложит выпуск нового iPad

Одним из главных нововведений в новом планшете станет внедрение Touch ID, как и в устройствах iPhone. С помощью него можно будет быстро и безопасно разблокировать устройство, выполнять авторизацию на сервисах в интернете, а также совершать платежи в онлайн-магазинах. 

Также ходят слухи, что Apple хотят расширить цветовую гамму планшетов, и планшеты будут совпадать по палитре цветов с iPhone 6, которые доступны в сером, серебристом и золотистом корпусах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter