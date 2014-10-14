Vertu выпустила смартфон Bentley за $ 15 тысяч

Новый аппарат поставил ценовой рекорд для начальной стоимости устройств данного разработчика.

Смартфон разработан совместно с английским производителем автомобилей Bentley, сообщает Lenta.ru.

От предшествующих смартфонов Vertu новую модель отличает дизайн и дополнительное приложение Bentley, которое содержит новости, рекомендованные маршруты, информацию о дилерах, а также выводит на рабочий экран ярлык программы Touch Screen Remote для удаленного управления мультимедийной системой автомобиля Bentley Flying Spur.

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Корпус смартфона выполнен из титана, а экран покрыт сапфировым стеклом, по прочности близким к алмазу. Кроме изменения внешней формы, в дизайне добавился логотип автомобильной компании. В комплект входит чехол из телячьей кожи рыжего оттенка.

По компонентам новый аппарат близок к предыдущей модели Signature Touch: дисплей с диагональю 4,7 дюйма имеет разрешение Full HD (1920 на 1080 точек), оснащен 13-мегапиксельной камерой, сертифицированной производителем среднеформатных фотоаппаратов Hasselblad, а также фронтальной камерой с детализацией 2,1 мегапикселя.

Аудиосистема смартфона разработана совместно с Bang&Olufsen и поддерживает объемное звучание Dolby Digital Plus. В качестве процессора выбран один из самых быстрых чипов Qualcomm — четырехъядерный Snapdragon 801 с частотой 2,3 гигагерца, устройство оснащено 64 гигабайтами внутренней памяти и поддерживает беспроводные зарядки стандарта Qi.

Новый гаджет поддерживает сервисы Vertu Concierge, Life и Certainty. Concierge уровня Dedicated предоставляет владельцу смартфона услуги персонального менеджера, Life рекомендует мероприятия для посещения, а Certainty предназначен для обеспечения безопасности жизни и данных пользователя смартфона.