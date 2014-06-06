Горловские террористы на похищенных Porsche, Ferrari и Bentley пытаются сбежать в РФ
16:47, 06 июня 2014Общество
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Между Харцызском и Иловайском сегодня днем была замечена колонна автомобилей, которые боевики Горловского гарнизона Народного ополчения Донбасса забрали у артемовского бизнесмена Владимира Иванкова.
Террористы угнали Bentley и другие дорогие авто / wikimedia.org
По данным источника Gorlovka.ua, воочию видевшего на трассе колонну из Porsche, Ferrari, Maybach, Bentley, Rolls Royce Phantom, Mercedes Brabus, скорее всего, они попытаются выехать из Украины в Россию.
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Напомним, боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" во вторникпохитили у бизнесмена Владимира Иванкова 15 автомобилей в Артемовске. Также выстрелом из реактивного противотанкового гранатомета была повреждена баня, находящаяся на территории дома Иванкова.
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