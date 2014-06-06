Горловские террористы на похищенных Porsche, Ferrari и Bentley пытаются сбежать в РФ

По данным источника Gorlovka.ua, воочию видевшего на трассе колонну из Porsche, Ferrari, Maybach, Bentley, Rolls Royce Phantom, Mercedes Brabus, скорее всего, они попытаются выехать из Украины в Россию.

Читайте такжеВ Донецке за сутки вооруженные люди отобрали у водителей 4 автомобиля - милиция

Напомним, боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" во вторникпохитили у бизнесмена Владимира Иванкова 15 автомобилей в Артемовске. Также выстрелом из реактивного противотанкового гранатомета была повреждена баня, находящаяся на территории дома Иванкова.