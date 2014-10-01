Apple выпустит iPad золотистого цвета

07:19, 01 октября 2014
Наука и IT
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В новом поколении полноразмерных планшетов iPad будет вариант золотистого окраса.

REUTERS

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает Еспресо.TV.

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Ожидается, что Apple представит новые версии 9,7-дюймовых планшетов в октябре. Они будут доступны с задней крышкой золотистого цвета в дополнение к черному и серебристому. Таким образом цветовое исполнение новых планшетов перекликается с моделями iPhone 5s, которые были представлены в прошлом году.

За последние 2 квартала продажи iPad снизились. При этом своего пика они достигли в 2012 году, составив $32 млрд.

Apple не анонсировала новых планшетов с октября прошлого года. Вместо этого пользователям предложили iPhone 6 Plus с увеличенным экраном, который почти достигает размера iPad Mini.

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