Один из первых раритетных компьютеров Джобса выставлен на аукцион - СМИ



В настоящее время компьютеры из этой партии, которые носят название Apple 1, являются настоящими раритетами, найти их в хорошем состоянии практически не представляется возможным, пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

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«Это лучшее из того, что мы видели за последние четыре года», - сказал представитель аукционного дома Bonhams.

Ожидаемая цена выставленного экспоната варьируется от 300 тыс дол до 500 тыс дол. В прошлом году аналогичный компьютер ушел с молотка за 671 тыс долл.