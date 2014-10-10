Один из первых раритетных компьютеров Джобса выставлен на аукцион - СМИ
23:25, 10 октября 2014Наука и IT
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Один из первых 200 компьютеров, собранных основателями корпорации Apple Стивом Джобсом и Стивом Возняком, выставлен на аукцион в Нью-Йорке
Один из первых раритетных компьютеров Джобса выставлен на аукцион / РИА Новости
В настоящее время компьютеры из этой партии, которые носят название Apple 1, являются настоящими раритетами, найти их в хорошем состоянии практически не представляется возможным, пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.
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«Это лучшее из того, что мы видели за последние четыре года», - сказал представитель аукционного дома Bonhams.
Ожидаемая цена выставленного экспоната варьируется от 300 тыс дол до 500 тыс дол. В прошлом году аналогичный компьютер ушел с молотка за 671 тыс долл.
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