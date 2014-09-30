По темпам внедрения iOS 8 отстает от предыдущих платформ

Как сообщает Danila Kulesha в своем видеоблоге, Apple продала свыше 10 миллионов смартвонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus за три дня после продаж, установив тем самым новый рекорд.

Об этом компания сообщила на официальном сайте.

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Также сообщается, что по темпам внедрения мобильных платформ iOS 8 отстает от iOS 7 и iOS 6 - каждый четвертый пользователь в США и Канаде обновил операционную систему на своем девайсе.

Напомним, первое обновление iOS 8 вызвало сбои в работе смартфонов iPhone - появились многочисленные жалобы пользователей по поводу работы с соцсетями и сканером отпечатков пальцев. Также смартфоны перестали подключаться к сети.