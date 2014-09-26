Apple после провала обновления выпустила iOS 8.0.2 для iPhone

По словам компании, iOS 8.0.2 устранит все проблемы, которые возникали у пользователей гаджетов с IOS 8.0.1.

Читайте такжеApple отозвала обновление iOS 8 из-за жалоб пользователей - СМИ "Обновление включает в себя исправления ошибок и некоторые улучшения. Также мы приносим извинения за неудобства пользователей iPhone 6 и iPhone 6 Plus", — заявил представитель компании.

Apple отозвала обновление операционной системы (ОС) iOS 8 (iOS 8.0.1), выпущенное в среду, после сообщений клиентов о проблемах в работе устройств.

Причиной отзыва обновления ОС стала проблема с работой мобильной связи у множества клиентов компании, отмечает агентство. Некоторые клиенты также сообщали о неработающей функции телефона Touch ID, которая позволяет разблокировать экран телефона.

РИА Новости