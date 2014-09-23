Регистрация в Gmail больше не требует создания аккаунта в Google+
15:28, 23 сентября 2014Наука и IT
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Пользователям почтового сервиса Google Gmail можно будет больше не создавать одновременно с регистрацией учетную запись в Google+.
Google отменила обязательноую регистрацию в своей соцсети / фото gmail
Напомним, 2 года назад Google вела правило, при котором пользователь заводя аккаунт в Gmail, автоматически становился участником соцсети Google+. Теперь компания отменила это правило, передает ZN.UA.
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Новая политика компании начала действовать уже с начала сентября. Теперь пользователи могут позже объединить свой Gmail-аккаунт с записью в Google+ и прямо из почтового интерфейса публиковать какие-то данные, но могут этого и не делать.
После введения этого правила 2 года назад, многие пользователи предъявили претензии Google в навязывании соцсети.
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