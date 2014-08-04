Google разделит фотосервис и соцсеть Google+

Для этого интернет-гигант планирует сделать фотосервис Google+ независимым от самой соцсети. По неофициальным данным, в ближайшее время компания добавит к фотосервису новые функции, связанные с редактированием, а также проведет ребрендинг фотосервиса, передает ZN.UA.

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Подобный шаг воспринимается как необходимая мера для привлечения новых пользователей в Google Photos, которые не хотят испытывать навязываемую компанией зависимость в рамках Google+.

Ранее Google заявила, что предоставит доступ к Hangouts-видеоконференциям подписчикам коммерческих версий Google Apps, даже в том случае, если они не работают с Google+. Одновременно с этим, Google открывает возможность совершения звонков из веб-версии программного обеспечения Google Voice. Это тоже означает, что теперь пользователям не обязательно заводить аккаунт в Google+.

Эксперты отмечают, что хотя сама соцсеть Google+ так и не смогла добиться популярности у аудитории, ее фотосервис стал неожиданно популярен.