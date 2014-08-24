Google поздравила украинцев с Днем Независимости оригинальным рисунком
11:10, 24 августа 2014Наука и IT
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Логотип компании на главной странице заменил рисунок украинского художника.
Автор рисунка - Владислав Ерко / скриншот
Поисковая система Google поздравила украинцев с Днем независимости.
Обычный логотип компании на главной странице заменил рисунок украинского художника Владислава Ерко, известного ярким иллюстрированием произведений детской литературы, сообщает Радио Свобода.
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В свое время только ему и издательству «А-ба-ба-га-ла-ма-га» обладатели прав на издание саги о Гарри Поттере позволили изменить на оригинальные рисунки стандартное оформление издания произведений Джоан Роулинг.
Изменилась и вторая страница поискового механизма - надпись Google перекрасилась в цвета украинского флага.
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