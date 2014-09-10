В Google произошла крупная утечка паролей
08:55, 10 сентября 2014Наука и IT
21 0
В cети опубликована база данных с пятью миллионами логинов и паролей от учетных записей Google.
Пять миллионов паролей от ящиков Gmail попали в сеть / Google
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CNews.
По данным пользователя форума Bitcoin Security под псевдонимом tvskit, более 60 процентов пар логин-пароль в файле действующие.
Читайте также"ВКонтакте" заморозила аккаунты, привязанные к Яндекс-адресамВ базе содержатся пароли к 4,93 миллиона почтовых ящиков Gmail. Среди них есть как русскоязычные, так и англо- и испаноязычные пользователи почтового сервиса Google.
Читайте такжеGoogle разработает детские версии YouTube и Gmail - СМИИмена ящиков и пароли к ним могут открыть доступ не только к почте, но и ко всем сервисам Google.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter