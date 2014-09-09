Apple представила два новых iPhone 6 и Apple Watch

iPhone 6 и iPhone 6 Plus отличаются друг от друга в первую очередь размером - экран iPhone 6 Plus имеет диагональ 5,5 дюйма, а iPhone 6 - 4,7 дюйма. Корпус новых устройств сделан из стекла - передняя панель и алюминия задняя крышка и на 0,5 мм тоньше предшественников, сообщает Би-би-си.

Читайте такжеСтало известно, как будет называться новый увеличенный iPhone 6

На презентации исполнительный директор Apple Тим Кук в своей речи назвал новую версию iPhone смартфоном №1 в мире. По его словам, это один из самых значительных запусков нового продукта Appleза всю историю компании.

Как сообщал УНИАН, почти за 2 недели до начала продаж и за несколько дней до презентации нового смартфона iPhone 6 компании Apple у фирменного магазина в Нью-Йорке стала выстраиваться очередь желающих первыми купить новинку.