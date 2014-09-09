Стало известно, как будет называться новый увеличенный iPhone 6

Лишь одна из новых моделей смартфона Apple будет называться iPhone 6. Другую разработчики могут назвать iPhone Plus.

Об этом сообщает iPhones.ru со ссылкой на японский сайт Makotakara.

Согласно инсайдерской информации, носить имя iPhone 6 будет только модель с дисплеем 4,7 дюйма. Увеличенную версию смартфона назовут iPhone Plus.

Читайте такжеСегодня в США состоится презентация iPhone 6

Отмечается, что обычно Makotakara не делится своими источниками информации. Но раньше этот сайт вполне успешно предсказывал подобные события. Удача улыбнулась с подтверждением названий iPhone 5s и iPhone 5c, а также с увеличением толщины корпуса в iPad mini с дисплеем Retina.

До сих пор считалось, что большая, 5,5-дюймовая модель айфона будет называться iPhone Air, продолжив традицию, начавшуюся год назад с одноимённого планшета iPad. Такой вариант до сих пор выглядит гораздо логичнее, чем какой-то там “плюс”. Но и сбрасывать его со счетов нельзя.