Apple представила свои часы - Watch
21:30, 09 сентября 2014Наука и IT
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Apple Watch будет продавать в трех вариантах - стандартные, увеличенные и в золотом исполнении.
Apple Watch
Apple Watch имеет индуктивную зарядку, как и MacBook. В них использовано сапфировое стекло и установлены 4 сенсора. Есть полная поддержка Siri и голосовых команд.
Экран Apple Watch способен распознавать силу нажатия.
Apple подготовила 6 ремешков для Apple Watch. Они подключаются через нестандартный интерфейс.
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