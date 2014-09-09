Apple представила свои часы - Watch

Apple Watch имеет индуктивную зарядку, как и MacBook. В них использовано сапфировое стекло и установлены 4 сенсора. Есть полная поддержка Siri и голосовых команд.

Экран Apple Watch способен распознавать силу нажатия.

Apple подготовила 6 ремешков для Apple Watch. Они подключаются через нестандартный интерфейс.