В Украине меняются правила льготных перевозок: Рада приняла важный закон

Реформа призвана обеспечить гарантированный льготный проезд, учет поездок и своевременную оплату перевозчикам.

Верховная Рада во вторник, 10 ноября, поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5651-2 об изменении системы льготного проезда. "За" выступили 235 народных депутатов, сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Закон вводит единые правила предоставления льготного проезда по всей стране и автоматизированный учет поездок через государственную систему. Кроме того, льготы будут монетизированы: пассажиры, имеющие право на бесплатный или льготный проезд, смогут пользоваться для этого специальными банковскими картами.

Таким образом, реформа предусматривает:

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единые правила льготного проезда по всей Украине;

автоматический учет поездок через государственную систему;

монетизацию льгот через специальные банковские карты;

оплату перевозчикам за каждую совершенную льготную поездку.

"Сегодня мы имеем ситуацию, когда государство гарантирует льготы, но перевозчики часто не получают надлежащей компенсации за такие поездки, а человек, имеющий право на льготу, не может воспользоваться этим правом. Законопроект № 5651-2 закладывает основу для изменения этой системы", – отметил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

Он добавил, что все действующие льготы сохраняются. Иными словами, изменится лишь порядок учета, финансирования и предоставления льгот.

Как отметили в Минразвития, в результате реформы пассажиры смогут пользоваться льготами без проверки бумажных удостоверений, общины получат прозрачную систему расчетов, а перевозчики – гарантированную оплату за поездки.

Установлен переходный период для адаптации к новой системе, который продлится до 1 июля 2028 года. Это время планируется использовать для доработки государственной системы учета поездок, адаптации инфраструктуры и информирования населения о новых правилах.

Льготный проезд в Украине – последние новости

В Украине предусмотрен ряд льгот для людей с инвалидностью, однако не все знают о своих правах. Из-за этого многие украинцы с таким статусом платят полную стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и поездах, хотя могут ездить бесплатно или со значительной скидкой.

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