В США проходит презентация iPhone 6 (онлайн-трансляция)
19:58, 09 сентября 2014Наука и IT
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Возле фирменного магазина Apple в Нью-Йорке уже выстроилась очередь за новым iPhone 6.
REUTERS
Как ожидается, смартфон iPhone 6 будет оснащен экраном, который сможет передавать пользователю отдельные тактильные ощущения.Читайте такжеВ Нью-Йорке люди с раскладушками и спальниками уже занимают очередь за iPhone 6 (фото)
Согласно инсайдерской информации, носить имя iPhone 6 будет только модель с дисплеем 4,7 дюймов. Увеличенную версию смартфона назовут iPhone Plus.
Британская рок-группа U2 примет участие в пресс-конференции Apple в Калифорнии, где ожидается презентация новых продуктов компании.
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