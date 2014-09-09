В США проходит презентация iPhone 6 (онлайн-трансляция)

19:58, 09 сентября 2014
Наука и IT
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Возле фирменного магазина Apple в Нью-Йорке уже выстроилась очередь за новым iPhone 6.

REUTERS

Как ожидается, смартфон iPhone 6 будет оснащен экраном, который сможет передавать пользователю отдельные тактильные ощущения.Читайте такжеВ Нью-Йорке люди с раскладушками и спальниками уже занимают очередь за iPhone 6 (фото)

Согласно инсайдерской информации, носить имя iPhone 6 будет только модель с дисплеем 4,7 дюймов. Увеличенную версию смартфона назовут iPhone Plus.

Британская рок-группа U2 примет участие в пресс-конференции Apple в Калифорнии, где ожидается презентация новых продуктов компании.

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