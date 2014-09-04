В Нью-Йорке люди с раскладушками и спальниками уже занимают очередь за iPhone 6 (фото)

Пока даже точно не известны параметры нового iPhone 6 - официальная презентация назначена на 9 сентября, а продажи предположительно могут начаться через 10 дней, сообщает Би-би-си.

Читайте такжеСтали известны новые возможности экрана iPhone 6

Однако на 5-й авеню в Нью-Йорке, где находится главный магазин компании, несколько человек уже заняли очередь, расположившись там с палатками и спальными мешками. Они начали прибывать к магазину еще 31 августа.

Очередь за новыми моделями iPhone стала настоящим культурным феноменом - ее подробно освещают международные СМИ. По данным СМИ, действующий рекорд по времени стояния в очереди за новым iPhone составляет 18 дней.

Как ожидается, смартфон iPhone 6 будет оснащен экраном, передающим пользователю отдельные тактильные ощущения. Технология работает таким образом, что при прикосновении к экрану специальные вибрации создают ощущение, к примеру, текстуры или действия с физическим объектом. Например, пользователь сможет физически ощущать нажатие кнопки на сенсорном экране или перемещение по нему предмета.