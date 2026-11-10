РФ не согласится на требование Европы о немедленном прекращении огня в Украине, - Лавров

Лавров отметил, что европейская сторона не присутствовала на трехсторонних переговорах с участием Украины, РФ и США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на требование европейской стороны о немедленном прекращении огня в Украине. Его слова цитируют росСМИ.

По словам Лаврова, РФ согласится на прекращение огня только в том случае, если будет иметь представление о дальнейшем развитии событий. Он заявил, что сперва нужно сформировать четкие гарантии безопасности.

"Европа в очередной раз пытается создать передышку киевскому режиму для восстановления военного потенциала, Москва на это не пойдет", - сказал глава МИД РФ.

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Также Лавров отметил, что европейская сторона не присутствовала на трехсторонних переговорах с участием Украины, РФ и США.

"Европейцы зачем-то полетели в Абу-Даби. Тогда в гостинице посидят", - добавил он.

В Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров

Напомним, что сегодня, 10 ноября, завершился первый день трехсторонних переговоров в ОАЭ с участием представителей Украины, США и России. Официальная встреча между переговорными командами США, Украины и РФ длилась около 4,5 часов.

После официальной части встречи спецпредставитель Трампа Кушнер, присутствовавший на переговорах, заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы "готов к миру в Украине при определенных условиях".

Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что во время встречи стороны договорились об обмене пленными.

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