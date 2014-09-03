В интернете появился видеообзор нового iPhone 6 (видео)

За последние месяцы в интернете появилось огромное множество фотографий шестого iPhone разной степени достоверности. По ним можно было составить первое представление о том, каким в общем и целом будет будущий аппарат, но полноценной, подробной картины все-таки не вырисовывалось, сообщает РБК.

Но совсем недавно на российский YouTube-канал Rozetked выложили видеоролик, в котором, по всей видимости, фигурирует настоящий, хоть и не до конца готовый (его, например, нельзя включить) образец. Тот самый, что упадет на прилавки этой осенью. Его корпус можно разглядеть во всех деталях. Кроме того, в ролике «шестерку» визуально сравнивают с iPhone 5S, чтобы наглядно показать различия.

Читайте такжеВ сети появились фото iPhone 6Как и предполагалось, iPhone 6 получит увеличенный до 4,7 дюйма дисплей и закругленные края корпуса. Кнопка включения и блокировки переместилась на боковую грань, а остальные детали лучше пристально рассмотреть собственными глазами.