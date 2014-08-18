Новый iPhone невозможно будет поцарапать

Сапфир, который используется в роскошных часах, является более твердым и устойчивым к царапинам, чем стекло, но и дороже, что может отразиться на цене устройства.

WSJ цитирует старшего аналитика Yole Développement's Эрик Вайре, который утверждает, что производство экрана Gorilla Glass - материала, который используется в iPhone 5 и во многих других мощных смартфонах - $3, в то время как экран из сапфира может стоить $16.

Читайте такжеВ сети появились фото iPhone 6Как отмечается в отчете Yole, Apple рассматривает возможность использования сапфира для обоих своих будущих моделей iPhone, по крайней мере, для дорогой версии, если она cможет производить достаточное количество экранов.

Пока, ничего из этого не было официально подтверждено компанией Apple, которая планирует представить новый iPhone в сентябре.