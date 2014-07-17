Стали известны новые возможности экрана iPhone 6

Впервые информация о том, что Apple будет использовать в iPhone технологию тактильной чувствительности (haptics), появилась на китайском сайте Laoyaoba. Сама Apple пока эту информацию не комментирует.

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Технология работает таким образом, что при прикосновении к экрану специальные вибрации создают ощущение, к примеру, текстуры или действия с физическим объектом. Например, пользователь сможет физически ощущать нажатие кнопки на сенсорном экране или перемещение по нему предмета, по информации Cnet сообщает Lenta.ru.

Над внедрением аналогичных технологий в свои продукты работает и компания Samsung. В прошлом году корейский производитель приобрел лицензию на разработки в этой сфере у фирмы Immersion.

По данным Cnet, в этом году стоит ожидать сразу двух моделей iPhone — с диагональю экрана 4,7 и 5,5 дюйма. Обе модели будут больше актуального iPhone 5S, диагональ экрана которого составляет 4 дюйма.

Ранее на этой неделе в Forbesпоявилась информация, что в новых iPhone компания Apple откажется от традиционного материала для дисплеев Corning Gorilla Glass в пользу сверхпрочного сапфирового стекла. До сих пор этот материал использовался только для линзы камеры и для сканера отпечатков пальцев в iPhone 5S.

Однако в конце прошлого года Apple заплатила 578 миллионов долларов компании GT Advanced Technologies, чтобы ускорить производство сапфирового стекла. Этот материал часто используется в премиум-моделях часов, поскольку отличается прочностью и устойчивостью к царапинам.

По данным Apple Insider, iPhone 6, скорее всего, будет оснащен более мощным процессором и емким аккумулятором, чтобы поддерживать мобильную платформу следующего поколения iOS 8. Возможен и выход версии с объемом встроенной памяти в 128 гигабайт.

Презентации новых iPhone компания Apple, как правило, проводит в сентябре. Как отмечает Apple Insider, продажи устройства могут начаться в период с 19 по 25 сентября.