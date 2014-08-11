В сети появились фото iPhone 6

Источник фотографий сообщил изданию, что телефон принадлежит бета-тестеру Apple. TechRadar утверждает, что проверил сведения EXIF в фотоснимках, источник и факт редактирования фотографий и убедился в достоверности снимков.

Об этом пишет cnews.ru.

На прошлой неделе СМИ сообщили дату анонса iPhone. Ежегодно Apple проводит пресс-конференцию, посвященную презентации аппаратов нового поколения, заблаговременно высылая журналистам приглашения на него. В этом году компания собирает прессу 9 сентября 2014 г.

Исходя из многочисленных, но не подтвержденных сведений, предоставленных аналитиками, источниками в индустрии и поставщиками деталей, в 2014 г. Apple выпустит два новых iPhone, с различной диагональю дисплея.

Читайте такжеСтали известны новые возможности экрана iPhone 6

Один аппарат будет обладать дисплеем 4,7 дюйма. Он придет на смену iPhone 5s. Второй аппарат получит экран 5,5 дюйма и войдет в категорию так называемых «планшетофонов». С помощью этой модели Apple намерена составить конкуренцию Samsung Galaxy Note, Sony Xperia Z Ultra и другим подобным аппаратам.

Предполагается, что увеличение размера экранов в новой итерации iPhone позволит Apple укрепить рыночные позиции, хотя стоит отметить, что на рынок планшетофонов компания выходит с опозданием — Samsung выпустил первый такой аппарат в 2011 г.