США планировали создать военную базу на Луне

Программа проекта была создана в 1959 году, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ABC news.

Целью "Проекта Горизонт" было изучение возможности создания на Луне военной базы, а также проведения наблюдения за космическим пространством и нашей планетой.

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В "Проекте Горизонт" шла речь о создании системы вооружений, которая позволила бы в случае необходимости осуществлять нападения с лунной поверхности на Землю или в космическое пространство.

Документ также разгласил намерения министерства обороны США исследовать эффект от использования ядерного оружия как на самой Луне, так и в его окрестностях.