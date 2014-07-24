США планировали создать военную базу на Луне

02:55, 24 июля 2014
Наука и IT
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В связи с 45-летней годовщиной высадки американцев на Луну был рассекречен стостраничный доклад о проекте "Горизонт", что раскрыл планы министерства обороны США по созданию на Луне военной базы

Фото УНИАН

Программа проекта была создана в 1959 году, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ABC news.

Целью "Проекта Горизонт" было изучение возможности создания на Луне военной базы, а также проведения наблюдения за космическим пространством и нашей планетой.

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В "Проекте Горизонт" шла речь о создании системы вооружений, которая позволила бы в случае необходимости осуществлять нападения с лунной поверхности на Землю или в космическое пространство.

Документ также разгласил намерения министерства обороны США исследовать эффект от использования ядерного оружия как на самой Луне, так и в его окрестностях.

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