У Android обнаружена уязвимость, позваляющая отслеживать передвижения пользователя

Эта уязвимость была найдена в функции Preferred Network Offload, которая впервые появилась в версии Android 3.1. Суть функции заключается в подключении смартфона к Wi-Fi при выключенном экране. Благодаря получению списка точек Wi-Fi, злоумышленник может легко следить за пользователем, даже если тот отключил функцию геолокации, передает NEWSru.com.

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Также Electronic Frontier Foundation решила подать иск к Агентству национальной безопасности и разведку США, требуя разъяснить, использовали ли эти организации эту уязвимость в программе глобальной слежки.

В свою очередь, Google уже выпустил патч wpa_supplicant, который должен ликвидировать уязвимость.