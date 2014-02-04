Количество украинских пользователей браузера Opera для Android увеличилось на 66%

Согласно отчету, количество пользователей браузера Opera Mini для мобильных телефонов в Украине за отчетный период выросло на 3%.

Читайте такжеКоличество пользователей Opera Mobile Store увеличилось до более 100 млн человекПри этом уровень проникновения смартфонов среди украинских пользователей мобильных браузеров Opera составил 42%. В частности, количество смартфонов на базе ОС Android за октябрь-декабрь выросло на 21%.

По данным компании, пользователи Opera в четвертом квартале прошлого года увеличили потребление мобильного интернет-трафика на 6% по сравнению с кварталом ранее.

Как сообщал УНИАН, по данным компании Opera, Украина заняла одиннадцатое место в мире по числу пользователей онлайн магазина мобильных приложений Opera Mobile Store.

Справка УНИАН. Opera Software занимается выпуском веб-браузера и программного пакета Opera. Веб-браузер был разработан в 1994 году группой исследователей из норвежской компании Telenor. Компания Opera Software стала одной из первых компаний, которая проявила активность на рынке мобильных устройств.