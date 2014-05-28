В Германии создан самолет, управляемый мыслями

01:22, 28 мая 2014
Наука и IT
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Немецкие ученые сконструировали прототип самолета, который может садиться и взлетать от мысленного усилия пилота. Изобретение получило название Brainflight («Мозголет»).

Немцы придумали управляемый мыслями самолет / Фото: УНИАН

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на интернет-издание TechCrunch.

Разработка Берлинского и Мюнхенского технического университетов, финансируемая Евросоюзом, представляет собой прибор, подключаемый электродами к голове пилота. В испытаниях приняли участие семь человек, причем у одного из них совершенно не было опыта управления самолетом. Все участники эксперимента успешно сумели виртуально поднять в воздух авиационный тренажер, а затем посадить его, причем некоторые «пилоты» делали это в условиях низкой видимости.

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Задачей ученых является создание такой системы контроля, которая позволила бы обычному человеку без специальной подготовки управлять самолетом. Когда группа разработчиков представит свое изобретение широкой публике, пока неизвестно.

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