В Германии создан самолет, управляемый мыслями

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на интернет-издание TechCrunch.

Разработка Берлинского и Мюнхенского технического университетов, финансируемая Евросоюзом, представляет собой прибор, подключаемый электродами к голове пилота. В испытаниях приняли участие семь человек, причем у одного из них совершенно не было опыта управления самолетом. Все участники эксперимента успешно сумели виртуально поднять в воздух авиационный тренажер, а затем посадить его, причем некоторые «пилоты» делали это в условиях низкой видимости.

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Задачей ученых является создание такой системы контроля, которая позволила бы обычному человеку без специальной подготовки управлять самолетом. Когда группа разработчиков представит свое изобретение широкой публике, пока неизвестно.