Украина и Европейское космическое агентство подписали соглашение

Делегация Украины во главе с Генеральным директором Национального космического агентства Украины Ю.Алексеевым встретилась в Париже с делегацией Европейского космического агентства (ЕКА) во главе с Генеральным директором ЄКА господином Ж.-Ж.Дорденом.

В состав делегации Украины входили Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Французской Республике К.Тимошенко, заместитель Генерального директора НКАУ Э.Кузнецов, начальник управления международного сотрудничества НКАУ Б.Атаманенко сообщает НКАУ.

В ходе встречи было подписано Соглашение между Правительством Украины и Европейским космическим агентством о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях.

Согласно полномочиям, предоставленным Кабинетом Министров Украины, от имени Правительства Украины Соглашение подписал Генеральный директор НКАУ Ю.Алексеев. Согласно полномочиями предоставленным Советом ЕКА, от имени ЕКА Соглашение подписал Генеральный директор ЕКА Ж.-Ж. Дорден.

Указанное соглашение создает правовые основы для развития сотрудничества между украинскими и европейскими предприятиями и компаниями в космической сфере.

Подписание Соглашения будет содействовать всестороннему развитию долгосрочного сотрудничества и партнерства между Украиной и Европейской стороной в космической сфере и позволит реализовать совместные мероприятия и инициативы, представляющие взаимный интерес для научно-технической и промышленно-инвестиционной деятельности в интересам обеих сторон, говорится в сообщении.