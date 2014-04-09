Смарт-часы от Apple могут появиться в продаже уже летом

Новый гаджет от Apple в виде смарт-часов iWatch поступит в продажу в третьем квартале 2014 года. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на 9to5mac.

Заказ на изготовление 65 миллионов iWatch получила тайваньская компания Quanta Computer, которая обязалась поставить первую партию уже до июля.

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iWatch создадут в тренде фитнес-гаджетов: он будет следить за пульсом, давлением крови и другими параметрами организма. Кроме того смарт-часы позволят быстрее пользоваться функциями смартфона, например, отвечать на звонки или просматривать погоду.

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Также в гаджет может быть вмонтирован датчик ультрафиолетового излучения, наличие которого станет весомым преимуществом в рекламной кампании, которая будет развернута в пик отпускного сезона.

Ранее на YouTube появился 10-секундный ролик, демонстрирующий возможный внешний вид и возможности iWatch.