Apple занимает 73% рынка мобильной корпоративной техники в мире - исследование

Мобильные устройства Apple доминируют на мировом рынке корпоративной техники, занимая в четвертом квартале 2013 года 73%, что на 1 п.п. выше, чем в третьем квартале года, сообщает Digit.ru.

В отчете компании Good Technology, занимающейся разработкой систем мобильной безопасности для корпоративных клиентов, отмечают, что устройства на операционной системе Android используются в качестве корпоративной техники значительно реже — в отчетном периоде на них приходится около 26% от всего парка мобильной техники, что на 3 п.п. выше показателя за аналогичный период предыдущего года. На устройства с ОС Windows Phone в четвертом квартале 2013 года приходилось около 1%, как и в аналогичном периоде 2012 года.

Читайте такжеApple стоит выпускать Android-смартфоны и играть на двух рынках - сооснователь компании

Самыми популярными в корпоративной среде являются iPhone, которые в четвертом квартале 2013 года составляли 54% всех используемых устройств. Количество планшетов iPad, несмотря на выход новых моделей в конце октября, сократилось с 22% в третьем квартале 2013 года до 19% в четвертом. Доля планшетов на Android в корпоративном сегменте не превышает 2%.

Компания Good Technology предоставляет услуги по интеграции мобильных решений для более чем пяти тысяч корпоративных клиентов из 130 стран мира, включая компании из списка Fortune 100.