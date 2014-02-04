Microsoft назначила нового генерального директора

Американская корпорация Microsoft назначила на пост генерального директора Сатья Наделлу вместо Стива Балмера, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, Наделла проработал в Microsoft 22 года. Последняя занимаемая им должность была исполнительный вице-президент бизнес-подразделения и "облачных" сервисов компании.

Вместе с тем основатель корпорации Билл Гейтс объявил о своем уходе с поста председателя совета директоров. Один из богатейших людей планеты решил стать консультантом нового генерального директора и посвятить себя технической разработке новых продуктов.

Новым председателем совета директоров намерен стать Джон Томпсон.

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Как сообщал УНИАН, Microsoft на протяжении прошлого года рассматривала на должность генерального директора более ста кандидатов. Основными претендентами на вакантный пост являлись бывший генеральный директор Nokia Стивен Элоп, исполнительный вице-президент Microsoft Сатья Наделла, генеральный директор компании Ford Алан Малалли, а также ответственный за развитие бизнеса в Microsoft Тони Бейтс.

Справка УНИАН. Microsoft – одна из крупнейших ИТ-компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники. Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд штат Вашигтон США. Штат сотрудников корпорации составляет порядка 90 тысяч человек.