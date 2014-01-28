Apple за год потеряла более 3% рынка смартфонов - отчет

Согласно отчету, доля смартфонов составила 55,1% общего объема поставок мобильных телефонов в мире по сравнению с 41,7% годом ранее.

По данным IDC, один из крупнейших производителей техники корпорация Samsung увеличила долю рынка до 31,3% против 30,3% в 2012 году. Компания за прошлый год продала 314 млн смартфонов и, таким образом, завоевала первое место в рейтинге.

Компания Apple в 2013 году сократила долю рынка до 15,3% с 18,7% годом ранее. В свою очередь корпорация в прошлом году смогла продать 153 млн iPhone.

В пятерку лидеров также вошла компания Huawei, которая продала 49 млн смартфонов (4,9% доли рынка), южнокорейская LG - 48 млн устройств (4,8% доли рынка) и компания Lenovo - 46 млн устройств (4,5% доли рынка).

Справка УНИАН. IDC – ведущий поставщик информации, консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской техники. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях.