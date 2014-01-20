Игру о зомби-апокалипсисе включили в школьный курс в Норвегии

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на норвежское издание NRK.

Курс, во время которого старшеклассникам надо играть в The Walking Dead, преподает Тобиас Стааби. По его словам, игра используется для того, чтобы рассмотреть ситуации, в которых герою приходится принимать этически неоднозначные решения. После того, как школьники проходят определенный эпизод The Walking Dead, во время которого они попадают в такую ситуацию, они голосуют за то, как именно нужно ее разрешить. Затем учащиеся обсуждают итоги голосования и объясняют, почему какое-либо решение является наилучшим.

События The Walking Dead разворачиваются после начала зомби-апокалипсиса. Героями игры являются люди, которые держатся вместе, чтобы повысить свои шансы на выживание. Игрок управляет одним из них, бывшим преподавателем истории по имени Ли Эверетт. Главной задачей Эверетта является уберечь маленькую девочку по имени Клементина, которую он нашел в заброшенном доме. Во время игры герою приходится принимать решения, от которых зависят его отношения с другими персонажами, а также их жизни. Из-за того, что у него есть тайна, ему регулярно приходится решать, должен ли он лгать в общении с другими людьми или же нет. То, как именно Эверетт действует в каждой ситуации, влияет на исход игры.

Эпизоды The Walking Dead выходят с весны 2012 года. В настоящее время разработчик проекта, студия Telltale, выпускает второй сезон игры. Его главной героиней является Клементина.

Игры уже неоднократно становились частью учебного процесса. Так, в конце года в США стали использовать обучающую версию градостроительного симулятора SimCity, SimCityEDU. На примере этой игры школьники могут познакомиться с проблемами, которые существуют в современных городах: например, с вопросами занятости или загрязнения окружающей среды. Шведские школьники ранее изучали экологические проблемы и городское планирование на примере Minecraft.